Rasbedrieger Suárez leidt comeback van de eeuw in

Barcelona won woensdag in de Champions League met 6-1 van Paris Saint-Germain. De algemene teneur was dat het hier om de comeback van de eeuw ging, op een magische avond. Er was een wonder gebeurd.



Nu moet je altijd oppassen met het uitroepen van een gebeurtenis van de eeuw, zeker als het pas 2017 is, maar in dit geval was de overdrijving te billijken.



Het was een wonderbaarlijke wedstrijd. Barcelona had de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain met 4-0 verloren, waarna massaal het einde van een tijdperk was aangekondigd; ten onrechte, want woensdag maakte de afgeschreven ploeg drie doelpunten in de laatste zeven minuten en ging het tijdperk gewoon weer verder.