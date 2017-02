Ranieri ontslagen, de man die Leicester kampioen maakte

Wat moet een man nog meer doen? Mark Shelby

In Italië waren de reacties het felst. 'Ondankbare Engelsen', kopte de roze sportkrant La Gazzetta dello Sport. Ook snookerkampioen Mark Selby, afkomstig uit Leicester, toonde zich not amused. 'Wat een grap! Wat moet een man nog meer doen? Hij won de competitie met een ploeg die maar 55 miljoen waard was.' Op basis van het winstpercentage bij minimaal 200 'gespeelde' wedstrijden is Ranieri de op vier na succesvolste manager uit de jonge geschiedenis van de Premier League, na Alex Ferguson, José Mourinho, Arsène Wenger en Rafael Benitez.



Het bestuur kreeg ook bijval. Voormalig Leicester-doelman Peter Shilton noemde de beslissing 'moedig', terwijl voormalig Ierland-international Tony Cascarino Ranieri's beleid sinds de zomer een 'ramp' noemde en concludeerde dat 'er niets magisch is aan degradatie'. The Daily Telegraph's Jason Burt pleitte voor realisme: 'Ranieri is geschiedenis, en we leven in het hier en nu.' In The Times schreef Henry Winter dat zij die Ranieri ten val hebben gebracht, nu de plicht hebben om de club in de Premier League te houden. Geen van de spelers heeft zich vrijdag laten horen.