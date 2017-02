Rafael Nadals coachende oom Toni vertrekt aan eind van het seizoen

'De relatie met mijn neef is altijd uitstekend geweest. In al deze jaren hebben nooit een crisisperiode gekend', zei Toni Nadal, die talenten wil gaan trainen op de vorig jaar geopende Rafael Nadal Academie op Mallorca. 'Totdat Rafa 17 jaar oud was, besliste ik alles. Toen kwam Carlos Costa als zijn manager. Daarna zijn vader. Allebei hebben ze een mening. De waarheid is dat ik elk jaar minder beslissingen neem, tot het punt wordt bereikt dat ik helemaal niets meer heb te zeggen.'



Het lijkt alsof de recente toevoeging van Moya aan de trainerstaf het afscheid van Toni heeft bespoedigd. De afgelopen jaren suggereerden experts als John McEnroe geregeld dat Nadal toe was aan een nieuwe coach. De afgelopen jaren was hij veelvuldig geblesseerd. Hij won drie jaar geleden in Parijs voor het laatst een grandslamtitel, zijn veertiende.