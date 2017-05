Quick-Step soeverein in 'Nibali-stad' Messina: etappewinst en het roze

Nibali-città

De honderdste Giro d'Italia is een soort tijdreis door de wielergeschiedenis van het land, waarin alle grote namen van weleer worden geëerd. Dus voor de gelegenheid was Messina opgetuigd tot Nibali-city. Of beter: Nibali-città. In de vipbox bij de finish lieten mama, papa en opa Nibali zich fêteren door de organisatie. De stad is trots. Sicilië is trots. En het land hoopt op een nieuwe Girozege.



Tijdens de etappe van woensdag maakte de Italiaan geen kans op de overwinning. Nibali's ploeg Bahrein-Merida reed in de relatief korte, vlakke etappe slingerend langs de Siciliaanse kust regelmatig op kop, om toch even in beeld te fietsen, maar een massasprint was onvermijdelijk.



Dat moet Nibali's teamgenoot Pibernik toch hebben geweten. Maar gesteund door de tienduizenden toeschouwers in het centrum van Messina zal de wil om te winnen het hebben gewonnen van de ratio. Geen noviteit in het wielrennen. Sterker: daar komt de keuze om beroepsrenner te worden in feite op neer.