Publiekstrekker Rafael Nadal zegt ook af voor ABN-toernooi Rotterdam

Ook geen Wawrinka Stan Wawrinka heeft zich met een knieblessure afgemeld voor het ABN Amro World Tennis Tournament. De Zwitserse nummer drie van de wereld was de hoogst geplaatste speler van het deelnemersveld. Ik begrijp dat de Nederlandse fans teleurgesteld zullen zijn Rafael Nadal

Artsen hebben de Spaanse tennisser aangeraden rust te nemen nadat hij op de Australian Open de finale bereikte. 'Het spijt me heel erg om aan te moeten kondigen dat ik niet in staat ben om volgende week in Rotterdam te spelen', meldde Nadal donderdag via de organisatie.



'Na mijn afwezigheid in een aantal toernooien afgelopen jaar, was ik juist goed aan dit seizoen begonnen en deed een aanzienlijke inspanning tijdens de Australische toernooien. Daardoor hebben mijn artsen mij echter ten strengste geadviseerd om rust te nemen en mijn lichaam tijd te geven om te herstellen voordat ik weer wedstrijden speel en op die manier blessures te voorkomen. Ik begrijp dat de Nederlandse fans teleurgesteld zullen zijn', aldus Nadal. Eerder deze week zegde Stan Wawrinka al af. De Zwitser was de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam.



Ook vorig jaar kwamen veel grote namen neit opdagen in Rotterdam. Federer zei op het laatste moment af, Kyrgios verscheen evenmin in Ahoy en Gasquet ging met een liesblessure en een griepje naar huis.



En 2006 was nog erger, aldus tennisverslaggever Robèrt Misset. Toen in het spoor van Nadal en Federer nog negen tennissers zich terugtrokken. De regels zijn inmiddels aangepast. Er zijn wedstrijdcategorieën ingevoerd, spelers uit de top moeten minimaal vier toernooien spelen in de categorie van het ABN-toernooi.



Het probleem is en blijft de plaats op de kalender in februari, legt Misset uit. 'Het valt net na de Australian Open en de eerste ronde van het Davis Cup-toernooi.'



Door de afzegging van Rafael Nadal is Marin Cilic nu de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam.