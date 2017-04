PSV voert druk op Ajax op met overwinning op Sparta 0-2

PSV had in de eerste helft weinig te duchten van Sparta, al maakte keeper Jeroen Zoet het PSV nog onnodig moeilijk door uit te komen en de bal te verspelen aan Jerson Cabral. Een groot deel van het publiek dacht aan een doelpunt, maar de bal beroerde het net aan de buitenkant van de goal.



Het opmerkelijkste moment in de tweede helft was het gezang van de PSV-aanhang naar Toon Gerbrands. De algemeen directeur was met de supportersbus naar Sparta gekomen en op de tribune werd hij toegezongen. 'Wij zijn niet bang want Toontje is erbij.'