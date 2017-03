PSV verkleint (voor even) gat met Ajax na magere 1 - 0 winst op Vitesse

Wat de thuisploeg vervolgens liet zien was niet al te best. Zo nu en dan sloeg de sfeer in het stadion volledig dood. PSV strijdt, met vier punten achterstand op Ajax, dan nog wel om de tweede plek, maar in Eindhoven is aan alles te merken dat het geloof in een derde kampioenschap er niet meer is.



De grootste kans voor de rust was voor Luuk de Jong, nadat broer Siem de bal koppend had teruggelegd. De halve omhaal van de aanvoerder was de slap en kon eenvoudig gepakt worden door Room.



Ook Vitesse deed weinig moeite om de meegereisde supporters te vermaken. De club zal de play-offs om een Europa League ticket wel halen. In Arnhem lijken ze vooral bezig met 30 april, als Vitesse de bekerfinale tegen AZ speelt.



Meteen in de tweede helft kreeg Cocu gelijk met zijn keuze Siem de Jong op te stellen. Na een kort genomen hoekschop legde Andrés Guardado de bal terug op de inkomende middenvelder, die de bal met de binnenkant van zijn rechtervoet fraai in de bovenhoek schoot.