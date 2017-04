PSV verkleint gat met Feyenoord na ruime zege op Willem II

Het puntverlies dat PSV afgelopen donderdag leed tegen FC Twente was hard aangekomen. Bedrukt was de stemming in het stadion, wetende dat het gelijkspel in Enschede definitief het einde betekende van de titelaspiraties die de ploeg van Phillip Cocu nog had.



PSV acteerde voor rust sloom en zonder inspiratie tegen Willem II. Vanaf het begin werden de ballen vanaf de zijkant snel voor het doel geslingerd. Veel gevaar leverde dat niet op. Al had Luuk de Jong de thuisploeg al vroeg op voorsprong kunnen zetten. Eerst schampte hij de bal met het hoofd, waar een kopbal waarschijnlijk een doelpunt had opgeleverd. Een paar minuten later raakte hij de bal helemaal verkeerd toen hij de bal vanaf een meter of acht voor het inschieten had.