PSG laat Barcelona alle hoeken van het Prinsenpark zien: 4-0

Sensationele herstart Champions League

Het was aldus een sensationele herstart van de Champions League na de winterstop. Ja, Barcelona was gewaarschuwd. De Parijzenaren zijn anders, nu Zlatan is vertrokken. Hun start was moeilijk in de competitie, met de nieuwe trainer Emery, die de patronen van Barcelona kan dromen. Uitgerekend de laatste weken raakte PSG op drift, terwijl Barcelona wisselvallig is. De resultaten zijn goed en de drie voorin maken ladingen doelpunten, maar het voetbal is allang niet meer zo dwingend, zo alles vegeterend. Het is wisselvalliger.



PSG stormde en doelpunten zouden als vanzelf vallen. Iedereen viel aan, iedereen verdedigde. Het leek alsof Barcelona angst had voor de tegenstander, zoals de opponenten jarenlang bang waren voor Barcelona. Voor rust had PSG vijf keer kunnen scoren, tegenover die ene kans van André Gomes van de gasten. Het bleef bij twee doelpunten; een vrije trap van Di Maria en een fraaie schuiver van de Duitser Draxler, na een heerlijke pass van Verratti. Die aanval was begonnen met balverlies van Messi.



Wie dacht dat PSG na rust zou consolideren, vergiste zich. Het besef was daar van het historische karakter van de avond. Opnieuw scoorde Di Maria, met een heerlijk schot, en Cavani maakte 4-0, toen hij de bal kiezelhard langs doelman Ter Stegen schoof na een pass van de Belg Meunier, nog zo'n nieuweling in de ververste ploeg. Cavani, centrumspits nu Zlatan weg is, en Di Maria waren nog jarig ook, op deze 14e februari, Valentijnsdag. Ze zullen de avond nooit vergeten, van hun ontmoeting met Barcelona in het Bois de Boulogne.