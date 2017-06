Politie pakt 39-jarige man op die 'prominente rol speelde in de drugshandel in supportershome FC Twente'

De opgepakte man was lid van Vak-P. Hij is door de politie tijdens wedstrijden van FC Twente op de tribune gezien in een t-shirt van Saudarah, een steunclub van motorclub Satudarah. Volgens de politie en de burgemeester van Enschede speelden leden van beide motorclubs een bepalende rol in het supportershome.



Bij de inval was de 39-jarige man niet aanwezig in het home, waar een 'handelshoeveelheid' drugs werd aangetroffen. Ook in zijn huis vond de politie die avond drugs, net als 'een aanzienlijke hoeveelheid geld'. De man was niet thuis op 6 april, hij is kort na de inval naar het buitenland vertrokken. De politie sluit niet uit dat hij is getipt. In welk land hij zich schuilhield, wil de politie niet zeggen.



Tijdens een drugsactie in de omgeving van zijn huis hield de politie hem woensdag alsnog aan. De man geldt als een van de hoofdverdachten in het onderzoek. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat hij een 'prominente rol speelde in de drugshandel in en rondom het supportershome.' Met zijn aanhouding komt het aantal personen dat vanwege het drugsonderzoek is opgepakt, op zes. De man wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.