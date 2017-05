Politie pakt 100 relschoppers op in binnenstad Rotterdam

'Met beide voeten weer op de grond'

De spelers van Feyenoord waren kraakhelder in hun commentaar na de wedstrijd: teleurstellend en volgende week moet het wél gebeuren. Aanvoerder Karim El Ahmadi zei voor de camera van Fox Sports dat Excelsior simpelweg verdiend had gewonnen. 'We staan weer met beide voeten op de grond. Misschien dachten we dat we er al waren', zei hij. Dirk Kuijt wilde eigenlijk helemaal niet meer over de wedstrijd tegen Excelsior praten. 'Er ging heel veel mis. Het was een heel teleurstellende dag. Nu moeten we volgende week in De Kuip kampioen worden.'