Philippe Gilbert wint memorabele Amstel Gold Race

'Godnondeju, dit is koers', twitterde oud-winnaar Michael Boogerd tijdens de finale van de Amstel Gold Race. Op kop: Philippe Gilbert (Quick-Step) en Michal Kwiatkowski (Sky), die op de top van Bemelerberg met z'n tweeën waren weggereden uit de kopgroep. In Vilt, zo'n tien kilometer buiten Maastricht, eindigde een memorabele Amstel Gold Race zondag in een bloedstollende sprint-a-deux. De Belg Gilbert, winnaar van de Ronde van Vlaanderen, bleek ook de sterkste in de Nederlandse heuvelklassieker. Kwiatkowski ging de sprint te vroeg aan, waarna Gilbert met een paar machtige pedaalslagen in de laatste honderd meter twee fietslengtes achterstand omboog in een fietslengte voorsprong. Bij Gilbert gingen vier vingers in de lucht: het was alweer zijn vierde overwinning in Zuid-Limburg.



Een oefening in geduld van 260 kilometer: wachten op de Cauberg. Dat was de Amstel Gold Race de afgelopen jaren. Meewarig werd er gekeken naar de Nederlandse klassieker. Saai, voorspelbaar, klonk de kritiek. Dus koersdirecteur Leo van Vliet kwam met een aanpassing: de Cauberg uit de finale.



Maar was de finale wel zwaar genoeg op deze manier? 'De laatste 30 kilometer zijn gemaakt voor sprinters. De wegen zijn breed, recht en bijna helemaal vlak. Maar als renner heb je niets te zeggen over het parcours en moet je slim zijn', had Gilbert, bijgenaamd 'koning van de Cauberg', vooraf nog gezegd.