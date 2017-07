Peter Sagan na ellenboogstoot aan Cavendish uit de Tour gezet

In vijfsterrenhotel Club Med in Vittel is het wachten op Peter Sagan. De wereldkampioen staat weer eens in het middelpunt van de belangstelling, al is het dit keer niet om sportieve redenen. Sagan heeft in de finale van vierde etappe naar Vittel een elleboogstoot uitgedeeld aan Mark Cavendish. Na een aanvankelijke tijdstraf besluit de jury hem later op de avond alsnog uit de Tour de France te zetten.