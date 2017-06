Paul Onkenhout: waarom iedereen die kennelijke machtsstrijd bij Ajax gemist had

Lees NU veel over ruzie binnen Ajax' trainersstaf.Heb ik de afgelopen maanden zitten slapen of hebben die Ajax-watchers me niet geinformeerd — Kees Jansma (@KeesJansmaNL) June 6, 2017

De vraag is waarom wij daar niet eerder over werden geïnformeerd. Het afgelopen seizoen had niemand in Nederland bij de kapper of in de voetbalkantine het over deze heftige machtsstrijd.



Op Twitter riepen twee oudgedienden uit de journalistiek vanaf de zijlijn dinsdag de 'Ajax-watchers' ter verantwoording. Kees Jansma: 'Lees NU veel over ruzie binnen Ajax' trainersstaf. Heb ik de afgelopen maanden zitten slapen of hebben die Ajax-watchers me niet geïnformeerd.'



Hans Laroes, de oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal: 'Grappig, al die analyses over de machtsstrijd dit jaar bij Ajax, van al die voetbaljournalisten. Had ik best willen lezen vóór gisteren...'