Paul Onkenhout: rasbedrieger Suárez leidt comeback van de eeuw in

De ontsnapping van Barcelona in cijfers: zes goals uit negen doelpogingen

Voor het eerst in tien jaar zou Barcelona niet doordingen tot de kwartfinale van de hoogste voetbalcompetitie van Europa. Voer voor analisten: was dit het einde van het tijdperk-Barcelona?



Media lyrisch over mirakelzege gretig FC Barcelona

'Een mirakelzege', 'magische avond','voetbalwonder' - het ongeloof spat van de krantenkoppen af. Hoe was dit mogelijk? 'La Remontada, oftewel een wonderlijke en unieke comeback', schrijft Voetbal International. 'Dagenlang ging het erover in aanloop naar het weerzien tussen Barcelona en PSG. (...) Nog nóóit in de 61-jarige historie van de Europese clubtoernooien had een club een 4-0-verliespartij uit het heenduel goedgemaakt.'



Een ontsnapping als van Barcelona tegen PSG is in het Europese clubvoetbal nog nooit vertoond

Uitgerekend een knechtje van de erkende topspelers bezorgde Barcelona gisteravond tegen een lamentabel Paris Saint-Germain een avond om nooit te vergeten. Met een volley op aangeven van Neymar diep in blessuretijd tekende invaller Sergi Roberto voor 6-1. Dat was precies genoeg na het 4-0-verlies in Parijs drie weken eerder. Het was een remonte die nog nooit eerder is vertoond in het Europese clubvoetbal.