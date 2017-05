Pakt Tom Dumoulin vandaag de roze trui?

Concurrenten

De honderdste Giro d'Italia De honderdste Giro d’Italia moet de Ronde van heel Italië worden. Wij reisden langs het parcours en verzamelden de mooiste verhalen. Over wielrennen natuurlijk, én over Italië en de Italianen.

De belangrijkste concurrent van Dumoulin is de Fransman Thibaut Pinot van FDJ. Pinot versloeg Dumoulin vorig jaar in een tijdrit in de Tour de Romandië in een tijdrit over 15 kilometer.



De Nederlander reed dit seizoen sowieso nog niet zijn beste tijdritten. Dat zou komen doordat hij zich meer op klimmen is gaan richten en daarmee vermogen als tijdrijder heeft ingeleverd. Trainer Adriaan Helmantel tegen de NOS: 'Maar goed tijdrijden hangt ook heel erg samen met vorm. We kunnen wel zeggen dat iemand een klim- of tijdritspecialist is, maar uiteindelijk maakt topvorm het meeste verschil. En op basis van wat Dumoulin zondag liet zien, staat hij er heel goed voor.'



Quintana heeft het tijdverlies in ieder geval al ingecalculeerd: 'Ik rijd tegen een specialist Dumoulin en tegen Thibaut Pinot die ook sterk is in races tegen de klok. Zij zullen sneller zijn dan ik, maar ik hoop dat ik niet te veel tijd zal verliezen. En ik hoop natuurlijk de roze trui te behouden, maar we weten dat het moeilijk zal worden.'