Overwinning Kwiatkowski komt als geschenk voor Sky-ploeg

Prachtig decor

Renners roemen Strade Bianche vooral vanwege zijn karakteristieke witte grindwegen en het prachtige decor van de groene Toscaanse heuvels waarin de relatief korte wedstrijd (175 kilometer) word verreden. 'Ik heb Strade Bianche nu twee keer gereden en kan je vertellen: in het echt is het nog mooier dan op tv', schreef Tom Dumoulin in aanloop naar de wedstrijd op zijn Twitteraccount. Door de regen waren de grindpaden zaterdag veranderd in modderpoelen. 'Rijden door een bak klei', typeerde de Belgische commentator op Eurosport de venijnige stukken onverharde wegen waarover de renners zich naar boven knokten. Het zorgde voor heroïsche beelden.



Dumoulin, die zich vorige week ook al liet zien in de Ronde van Abu Dhabi, deed lang mee in de finale, maar moest op het beslissende moment afhaken. Hij kwam als vijfde over de streep op het beroemde Piazza del Campo in Siena. 'Het was niet mijn beste wedstrijd ooit,' aldus de kopman van Team Subweb, 'maar ik ben blij met het resultaat. En o jongens, wat heb ik genoten vandaag.'