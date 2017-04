Oververhitte achterrem laat Max Verstappen koken

Een half jaar geleden werd Verstappen voor het laatst getroffen door pech. In de Verenigde Staten viel hij uit met een kapotte versnellingsbak. Maar in de autosport begint na het ene pechmoment het aftellen naar het volgende, weet Verstappen. Hoe snel een coureur zich over pech heen kan zetten, bepaalt of hij wereldkampioenwaardig is of niet.



In Bahrein haalde Verstappen voor de achtste keer in 42 Grote Prijzen de finish niet. Vier van die uitvalbeurten kwamen in het eerste half jaar van zijn Formule 1-loopbaan. Om de haverklap liet de Renault-motor in zijn Toro Rosso hem in de steek. Toen iedereen om hem heen de Franse krachtbron vervloekte, bleef Verstappen de rust zelve.



Het was een van de vele lessen die vader Jos hem op het hart had gedrukt over de Formule 1: iedere sneer kan verkeerd vallen bij de monteurs die dag en nacht aan zijn aandrijving sleutelden.