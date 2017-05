Behoudt Tom Dumoulin het roze na de koninginnenrit van de Giro?

De Stelvio is ook al zo'n bekende naam.

Terecht: de berg is met 2.758 meter de hoogste berg van deze Giro. De Cimma Coppi noemen de Italianen het hoogste punt uit het parcours. Er staat dus ook wat prestige op het spel. De kans dat er op deze beklimming nog veel knechten over zijn voor Dumoulin is klein.



Dumoulin zal Movistar en Bahrein, van Nairo Quintana en Vincenzo Nibali, in de gaten moeten houden. Zij zullen vanaf nu iedere mogelijkheid aangrijpen om de druk op Dumoulin op te voeren. Dat kan bijvoorbeeld door zelf weg te rijden, maar ook door een teamgenoot op pad te sturen. Bij Movistar is Amador iemand die ook hard een berg op kan fietsen. Hij staat negende in het algemeen klassement, op ruim zes minuten van Dumoulin.