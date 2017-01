Oude maestro Federer voltooit meesterwerk tegen Nadal

'Keepen'

Nadal leek de favoriet toen het een survival of the fittest werd. De 30-jarige Spanjaard gedijt als geen ander bij uitputtingslagen. Je hoort hem dan nog harder kreunen en grommen, het zweet gutst van zijn voorhoofd. Rennen van links naar rechts, lopen voor elke bal, onmogelijke hoeken maken met die gluiperige spinballen, 'keepen' met die vaak onderschatte dubbelhandige backhand.



Juist met het mes op de keel legt Nadal nog meer intensiteit in zijn spel dan normaal. Speelt hij elk punt alsof het zijn laatste is, het is zijn handelsmerk. Het contrast in speelstijlen geeft de rivaliteit tussen Federer en Nadal een extra dimensie.



Federer was opnieuw de man van de souplesse en de geniale techniek. Hij kraakte na de vierde set, maar wederom bracht een medische time-out uitkomst. Nadal heeft de gave van de legendarische straatvechter Jimmy Connors. Wie het beest in hem laat ontwaken, wordt meestal opgevreten. Alleen de beste tennisser ooit kon het beest temmen.



'Van Rafa had ik best willen verliezen, een gelijkspel was ook mooi geweest', aldus Federer. Toch was hij de gedroomde winnaar van de Australian Open. Het was symbolisch dat de legendarische Rod Laver, de laatste speler die in een jaar vier grandslamtitels won (1969), de beker overhandigde aan de legende van deze tijd. Leeftijd was een getal, de 18de van Federer was er een voor de eeuwigheid.