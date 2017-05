Oude atletiekrecords mogelijk geschrapt, dan is Schippers alsnog wereldrecordhouder

Bij de vrouwen zouden de toptijden op de 100, 200, 400 en 800 meter kunnen verdwijnen, net als die op het hoogspringen, verspringen, hinkstapverspringen, kogelstoten en discuswerpen. Veel van die records stammen uit de jaren tachtig, toen zowel in Oost-Europa als Amerika frequent doping is gebruikt. Bij de mannen kunnen de werpnummers worden getroffen, net als ver- en hoogspringen.



Dafne Schippers is Europees recordhouder op de 200 meter en staat derde op de wereldranglijst aller tijden. Florence Griffith-Joyner en Marion Jones, de twee vrouwen die sneller hebben gelopen, voldoen waarschijnlijk niet aan de nieuwe criteria. Jones is geschorst wegens doping. Griffith-Joyner liep haar verdachte tijden in 1988, toen er weinig op doping werd gecontroleerd.



De vraag is wat er zal gebeuren met de records van Afrikanen. Op langere loopnummers zijn veel toptijden gevestigd door Kenianen en Ethiopiërs. Dopingcontroles in die landen laten al lang te wensen over. Het is onduidelijk hoe vaak de topatleten zijn gecontroleerd, al maken de allerbesten deel uit van de internationale testingpool van de IAAF.

Ze doen pijn en beschadigen mijn reputatie en waardigheid Paula Radcliffe, wereldrecordhouder op de marathon