Oud-manager valt Thomas Dekker aan op biografie in rechtszaal

Zonneveld: 'De andere jongens die ik heb gesproken wilden alleen maar off the record hun verhaal doen. Uit angst voor represailles. Maar in feite heb ik door deze rechtszaak nog hardere bewijzen dan toen ik dit boek schreef.'



In Mijn Gevecht doet Dekker tot in de kleinste details uit de doeken hoe hij zich liet verleiden tot seks, drugs en doping. Daarbij noemt hij veel oud-collega's bij naam en toenaam. Dekker beschrijft zijn eerste ontmoeting met de dopingarts als volgt: 'Als ik de lobby van het hotel binnenkom, zitten Fuentes en Hanegraaf al op me te wachten.'



In het boek is Hanegraaf niet alleen degene die Dekker met Fuentes in contact brengt, maar ook degene die Dekkers ouders overtuigt van de noodzaak van doping. Over een etentje met Hanegraaf en zijn ouders schrijft Dekker: 'Het was alsof Jacques mijn ouders om toestemming vroeg (om mij aan de doping te helpen, red.).'

Op aandringen van de rechter gaan beide partijen de komende twee weken alsnog met elkaar in gesprek