Oranjevrouwen doorstaan laatste test voor EK: 5-0 tegen Wales

Naast de EK-titel wil Oranje de harten van het publiek veroveren

Maar hoe sterk is dit Nederlands elftal? De ploeg heeft meer ervaring dan twee jaar geleden. Veel spelers die op het WK actief waren, zijn er nu ook weer bij. Sterspeler Vivianne Miedema was destijds geen schim van zichzelf. Ze was naar eigen zeggen niet fit. Nu wel, verzekerde ze eerder al.



Ze is het gezicht van de ploeg, waarin verder aanvoerder Mandy van den Berg (scoorde de 5-0), Lieke Martens en Danielle van de Donk de steunpilaren zijn. Laatstgenoemde zorgde tegen Wales na een half uur voor de 2-0 nadat Miedema oog in oog met de keeper had gemist. In de tweede helft scoorde de spits alsnog twee keer. Met een kopbal en een bekeken schuiver.



Of het genoeg is om zich komende weken te meten met toplanden als Duitsland (won de laatste 6 EK's), Engeland en Frankrijk is de vraag. Tegen Wales sloot Nederland de voorbereiding met een goed gevoel af. Met de aantekening dat de tegenstand op het EK veel sterker zal zijn dan die Wales zaterdagmiddag op Het Kasteel bood.