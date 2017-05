Oranje wint weer eens en dat biedt perspectief voor ongewisse toekomst

Bizarre, bizarre tijden

Enfin, het Nederlands elftal leeft natuurlijk in bizarre, barre tijden, waarin het WK in Rusland van 2018 ver weg is, halverwege de kwalificatiereeks. Fred Grim mag na het ontslag van Danny Blind iets langer tussenpaus zijn dan hij had verwacht, omdat het duo Advocaat/Gullit pas op 6 juni aantreedt, drie dagen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg



Ze hadden met elkaar gebeld, Grim en Advocaat, en samen de opstelling gemaakt. Grim was al op trainingskamp in Portugal met een deel van de selectie, Advocaat zit nog in Istanbul voor de laatste klusjes met Fenerbahce. Maar hij kan in zijn hotelkamer bijna elke bal zien rollen. Het was sowieso improviseren, want spelers als Robben, Strootman en Wijnaldum sluiten nog bij de groep aan. Eerst zijn er weer trainingen in Portugal, dan volgen nog duels in Nederland tegen Ivoorkust (4 juni) en dus Luxemburg (9 juni).



De zege in Marokko was welkom voor een ploeg met broos vertrouwen, op een zonderlinge avond. De zinderende hitte van overdag verdween snel in de avondlucht. Eigenlijk stond het duel voor 22.00 plaatselijke tijd in Casablanca op de rol, maar daar was iets mis met de accommodatie, terwijl Nederland weinig voelde voor een wedstrijd met de aftrap om middernacht in Nederland (tv). Tijdens de ramadan is het tijdverschil tussen de landen twee uur in plaats van één.



Nu begon de wedstrijd plaatselijk om 17.30 uur, zodat de mensen na afloop naar huis konden om aan de dis te kunnen aanschuiven, net na zonsondergang. Ja, dit soort oefenvoetbal is een wankele balans tussen commercie en andere belangen.