Oranje verslaat Luxemburg in kwalificatieduel met aantal heerlijke staaltjes voetbal

Nederland leverde heel behoorlijk werk in de bijna volle Kuip. Gretig, vrij snel naar voren en geconcentreerd, al viel het even tegen dat verdediger De Vrij met een hoofdwond vijf minuten naar de kant moest voor verzorging. Gunstig is, met het oog op nieuwe tijden, dat de collega's van Robben en Sneijder meer status krijgen in het internationale voetbal, hetgeen zijn weerslag heeft op Oranje. Nog slechts één basisspeler van vrijdag voetbalt in Nederland, rechtsachter Veltman. De anderen staan onder contract bij grote clubs uit Engeland, Spanje, Duitsland en Italië, al zijn ze lang niet allemaal basisspeler. Dat is de volgende stap die ze dienen te zetten.



Logischerwijs had het gezelschap weinig te duchten van Luxemburg, al had dat landje best een keer kunnen scoren, onder meer toen doelman Cillessen kort voor rust knap redde na een rare uittrap van hemzelf. De vraag na rust was hoe hoog de score zou oplopen, tot 5-0 dus. Voor Nederland scoorde Wijnaldum, na een fraaie aanval, invaller Promes met een kopbal, na een mooie voorzet van verdediger De Vrij, en tenslotte Janssen uit een strafschop. En Sneijder? Die kreeg een ovationeel applaus in de 82ste minuut, na zijn wissel, in de wetenschap dat de volgende kwalificatiewedtrijd andere koek is: 31 augustus, Frankrijk-uit.