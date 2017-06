Oranje speelt weer met plezier en vertrouwen

Grim kan de grootste clichés opdiepen uit het vocabulaire: 'In de discipline goed gespeeld.' En hij is 'dicht bij zichzelf gebleven', de afgelopen maanden. Hoe het ook zij: het voetbal straalde weer energie uit en drang naar voren. Natuurlijk, aanvoerder Robben is terug. Hij dribbelde dat het een aard had in de Kuip. Niet dat hij altijd belangrijk is voor Oranje. Als hij is omsingeld als tegen Bulgarije of in de vorige kwalificatie tegen IJsland, is hij een gewone sterveling. Anders is hij nog steeds de extra klasse die elke ploeg zich wenst.



En Vincent Janssen is weer spits. Hij krijgt bijna oneindig vertrouwen van Grim, die weet dat Janssen beter past in de voorgenomen speelwijze dan bijna-Europees topschutter Dost, die afhankelijk is van bij Oranje zeldzame voorzetten. Janssen verdiende een strafschop, die Robben opeiste. Hij liet Klaassen scoren en hij scoorde zelf toen doelman Sangare de bal losliet. Janssen scoorde ook al in Marokko. Lachend merkte hij na afloop op dat hij nog vol energie zit, nadat hij weinig speeltijd had gekregen in zijn eerste seizoen bij Tottenham Hotspur.