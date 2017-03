Oranje is een parodie op voetbal: met 2-0 onderuit tegen Bulgarije in WK-kwalificatie

Falen

Maar De Ligt verkeerde in gerenommeerd gezelschap, als het om falen gaat. Wat met name het middenveld liet zien, grensde aan het onwaarschijnlijke. Strootman, Wijnaldum, Klaassen, het was vreselijk. Niemand durfde iets, iedereen verspeelde ballen. Strootman deed vrijwel alles fout. Oranje liet de bal in veel te traag tempo rondgaan en kreeg slechts één kans voor rust, van Dost, die van dichtbij naast schoot. Promes was volstrekt onzichtbaar, Klaassen verloor ook vrijwel elke bal. Tussen Robben, wiens dribbels strandden in mistroostigheid, en Karsdorp was geen chemie. Doelman Zoet oogde onzeker.



In de tweede helft ging het ietsje beter, maar niet veel. Nu was het blijkbaar geen probleem meer om twee linksbenige centrale verdedigers naast elkaar te zetten, want Hoedt, eveneens debutant, verving De Ligt. Sneijder kwam voor Wijnaldum. Hij is niet meer de Sneijder van voorheen, maar hij durft in elk geval eens een bal diep te spelen. Zo had Klaassen na ruim een uur moeten scoren, toen Sneijder met een mooie pass Dost bereikte en Klaassen na terugleggen van Dost op doelman Mihaylov stuitte. Luuk de Jong viel ook nog in, een speler die bij PSV zeer matig in vorm is.



Maar blijkbaar goed genoeg voor het Nederlands elftal. Nou ja, slecht genoeg.