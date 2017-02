Opnieuw afzegging ABN Amro-toernooi: 'Nu bidden dat Nadal niet uitglijdt in badkamer'

'Wat de finale was van vorig jaar? Daar moest ik even goed over nadenken. Martin Kližan won, dat wist ik nog. Maar Gaël Monfils was me ontschoten', aldus Misset. Hij illustreert daarmee het ramptoernooi van vorig jaar. Federer zei op het laatste moment af, Kyrgios verscheen evenmin in Ahoy en Gasquet ging met een liesblessure en een griepje naar huis. Ook de Nederlanders werden snel uitgeschakeld.



En 2006 was nog erger, zegt Misset. Toen in het spoor van Nadal en Federer nog negen tennissers zich terugtrokken. De regels zijn inmiddels aangepast. Er zijn wedstrijdcategorieën ingevoerd, spelers uit de top moeten minimaal vier toernooien spelen in de categorie van het ABN-toernooi.



Wawrinka won het toernooi in Rotterdam in 2015. In de eindstrijd versloeg hij toen de Tsjech Tomás Berdych. Toernooidirecteur Richard Krajicek: 'Stan belde om het slechte nieuws mee te delen. Een test vandaag wees uit dat hij door zijn knie geen wedstrijden kan spelen. Het advies kwam als een volslagen en vervelende verrassing. Niet alleen voor ons, maar ook voor hem.'



Door de afzegging van Wawrinka is de Spanjaard Rafael Nadal nu de lijstaanvoerder in Rotterdam. De Fransman Benoît Paire neemt de plaats van de Zwitser in. Paire staat 43e op de wereldranglijst.