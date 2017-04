Op Merckxiaanse wijze pakt Gilbert winst in De Ronde

Dromen

Van Avermaet eindigde nog knap als tweede voor Niki Terpstra en Dylan van Baarle. Ook dat mocht opmerkelijk worden genoemd; het was voor het eerst sinds 1981 dat bij de Ronde van Vlaanderen twee Nederlanders bij de eerste vier eindigden, al had Van Baarle er na afloop vooral de smoor in dat hij zichzelf niet met een podiumplek had beloond. 'Normaal sprint ik nog mee, maar dat zat er vandaag echt niet meer in', zei hij. 'Ooit hoop ik hier te winnen.'



Gilbert herhaalde na afloop nog maar eens dat hij alle vijf de wielermonumenten wil winnen. Drie daarvan - Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en de Ronde van Vlaanderen - heeft hij al op zak, maar Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix ontbreken nog. Hij zal snel moeten zijn: Gilbert is al 34 jaar en volgende week is hij niet geselecteerd voor Parijs-Roubaix, want dan draait alles bij Quick-Step om de afzwaaiende kasseienspecialist Boonen. 'Het wordt moeilijk om die vijf te halen', besefte Gilbert. 'Maar mijn carrière is nog niet gedaan. Ik mag nog blijven dromen.'