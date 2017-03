Op handen en voeten krabbelde ik haastig opzij

Een paar jaar geleden, ik was nog jong en hoopvol, kreeg ik mijn eerste skilessen. In het hotel waar ik met vriendinnen logeerde, verscheen elke ochtend een jongeman aan het ontbijt. Hij was lang en slank, met donkerbruine krullen en flirtende ogen. Ik werd op slag verliefd, maar hij keurde mij geen blik waardig.



Na twee dagen ploeteren in het beginnersklasje, besloot ik op dag drie dat ik toe was aan het serieuze werk. Met de moed van een verliefd hart stortte ik mij van te hoog gegrepen pistes. De hele dag speurde ik vruchteloos naar mijn skiheld, tot ik hem opeens zag in de rij bij de sleeplift. Al ellebogend drong ik mij naar voren, klotste onhandig op andermans ski's en negeerde boze blikken: dit was mijn kans.