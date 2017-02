Op doping betrapte Ethiopische marathonloper 3 jaar cel in

We moeten streng zijn. Er moet streng worden gestraft Haile Gebrselassie, voorzitter Ethiopische atletiekbond

Volgens Gebrselassie beschikt zijn land pas twee jaar over een nationale dopingautoriteit. Voor die tijd was er één man die de dopingtests uitvoerde. Die was niet onafhankelijk genoeg, volgens de oud-atleet. Hij gaf in The Independent toe Ethiopië te weinig tegen doping heeft gedaan.



De afgelopen twee jaar zijn volgens Gebrselassie 120 dopingtests uitgevoerd. De resultaten zijn geanalyseerd door het dopinglaboratorium in Parijs, à 500 dollar (467 euro) per test. Dat is in Ethiopië een fiks bedrag. De oud-atleet zegt dat hem tijdens zijn lange loopbaan nooit verboden middelen zijn aangeboden. 'We moeten streng zijn. Er moet streng worden gestraft.'