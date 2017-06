Ook voor de Fransen is het duel met Oranje opeens belangrijk

Dit is een rampscenario. Verliezen doet pijn en zeker op deze manier Bondscoach Didier Deschamps

Giroud had in de 37ste minuut de score geopend voor Frankrijk. De spits kreeg een afgeslagen voorzet voor zijn voeten en krulde de bal vanaf de hoek van het strafschopgebied met de buitenkant van zijn linkervoet prachtig in de kruising (0-1). Enkele minuten later kwam een Zweedse voorzet vanaf links voor de linkervoet van Jimmy Durmaz, die keeper Lloris passeerde met een schot in de verre hoek (1-1).



Na afloop van duel nam doelman Lloris de schuld op zich voor de nederlaag van zijn land. 'Het was volledig mijn fout.' 'Dit is een rampscenario', mopperde de Franse bondscoach in Stockholm. 'Lloris had die bal natuurlijk gewoon ver weg moeten schieten, dat weet hij zelf ook best. Verliezen doet pijn en zeker op deze manier. De wedstrijd tegen Oranje op 31 augustus in het Stade de France wordt nu heel belangrijk. We zullen hard moeten werken om het WK te halen. Twaalf punten is het doel.'



Aan Deschamps de keus om dat met de oude garde of juist met jong talent te gaan proberen.