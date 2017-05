Ontgoochelde Dumoulin klampt zich vast aan roze trui na dag vol beproevingen

Even leken Quintana en Nibali te aarzelen: de Nederlander had twee dagen eerder ook de koers stilgelegd toen de Colombiaan onderuit was gegaan. Uiteindelijk gaven ze gas, vooral onder aanvoering van de Italiaan - fysiek ongemak was volgens hem geen reden tot mededogen. Hij kwam in Bormio als eerste over de finish. Een lange en eenzame achtervolging, waarin hij nog tal van renners opraapte, leverde Dumoulin nog wel het behoud van het roze op: van zijn voorsprong van 2.41 op Quintana bleef nog 31 seconden over.



Hoewel hij nog steeds het klassement leidt, overheerste de ontgoocheling. 'Ik had goede benen. Op deze manier ruim twee minuten verliezen is zeer teleurstellend en onnodig. Ik kon Nibali en Quintana vandaag gewoon volgen.' Hij nam het ze niet kwalijk dat ze niet op hem wachtten. Op het moment van zijn oponthoud was een jacht gaande op een kopgroep met daarin onder anderen Steven Kruijswijk, op dat moment tiende in het algemeen klassement. 'Je kunt Kruijswijk niet zomaar drie minuten geven. Ik begrijp wel dat de koers dan gewoon doorgaat.'