Onoverwinnelijke roeier stopt: altijd winnen werd saai

Er is geen roeier ter wereld die met zo weinig gewicht zoveel vermogen kan leveren Roel Braas, roeier

Ook Murray en Bond verkenden de grenzen van hun hegemonie. Bijvoorbeeld op de WK roeien in Amsterdam in 2014, toen ze deelnamen aan twee nummers in plaats van één. Het experiment slaagde, zoals eigenlijk alles lukte in hun tijd samen. De Nederlandse roeier Roel Braas omschrijft de Nieuw-Zeelanders als het toonbeeld van synergie in het roeien.



Ze completeerden elkaar zowel technisch als fysiek. Braas: 'Ze gaan de geschiedenis in als de beste roeiploeg ooit. Vooral Hamish (Bond, red.) is een unieke atleet. Hier in Nederland vinden we het knap als iemand van honderd kilo op de ergometer twee kilometer in 5 minuut 45 roeit. Hij trapt diezelfde tijd maar is twaalf kilo lichter. Er is geen roeier ter wereld die met zo weinig gewicht zoveel vermogen kan leveren.'