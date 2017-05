Onmogelijke missie? De marathon in minder dan 2 uur

Tempomakers

Zo worden de lopers op Monza van start tot finish begeleid door tempomakers. Steeds zullen ze door zes mannen uit de wind worden gehouden. In totaal zijn er 18 'hazen' beschikbaar, onder wie Nederlands beste marathonloper Abdi Nageeye. Ze worden driemaal twee ronden ingezet. Bij een officiële recordpoging is het niet toegestaan om tempomakers gedurende de race te wisselen.



De tempomakers hoeven niet te gissen naar hun snelheid. Ze volgen een auto met een beeldscherm waarop ze kunnen zien of ze niet te hard of langzaam gaan: de ervaring heeft geleerd dat enkele seconden tempovariatie per kilometer een marathonloper aan het slot van de 42.195 meter lelijk kan opbreken.



De marathonlopers dragen speciaal ontwikkelde schoenen van Nike: de zogeheten Zoom Vaporfly. In de zool zit een lepelvormige, licht gebogen plaat van koolstofvezel. Die zou een energiebesparing van 4 procent opleveren. Die claim van de fabrikant wordt door sommige wetenschappers in twijfel getrokken. Volgens de Zuid-Afrikaanse inspanningsfysioloog Ross Tucker blijkt uit onafhankelijke inspectie van de schoen dat het voordeel kleiner is. Hij zou vooral de spierschade van atleten na de race verminderen.