Ongepolijste Ostapenko toont opnieuw haar leeuwenhart op Roland Garros

Het is maar goed ook dat Halep struikelde over de laatste horde naar plaats 1, want het zou moeilijk uit te leggen zijn dat de beste tennisster ter wereld niet kan serveren. Bij haar tweede opslag hanteerde Halep een waterpistooltje, ook Ostapenko duwde de bal met de tweede service over het net. De opslagbeurten waren als zo vaak een kwelling voor beide speelsters.



In het vrouwentennis is de returngame bepalend, Ostapenko brak de service van Halep acht keer en leverde zes maal haar opslag in. De statistiek na de zwakste finale in jaren was ook veelzeggend. Halep won de eerste set met welgeteld één winner, ze eindigde op acht winners tegenover slechts tien onnodige fouten. Ostapenko was de doldrieste beuker, die wild om zich heen maaide. Zo compenseerde ze 54, veelal gruwelijke missers, met 54 winnende slagen.



Halep zei zich een toeschouwer op de baan te hebben gevoeld, maar ze verzuimde zowel in set 2 als in set 3 bij een 3-1-voorsprong door te drukken. Haar coach Darren Cahill had blijkbaar geen plan-B voor de Roemeense vechter, die op haar korte beentjes een marathon liep in Stade Philippe Chatrier. Ze kreeg ook geen ritme van Ostapenko, die schitterende punten moeiteloos afwisselde met broddelwerk.



De regie in Team Ostapenko werd bepaald door moeder en tennistrainer Jelena Jakovleva, sinds eind april mag de Spaanse gravelspecialist Annabel Medina Garrigues het vaak ongeleide projectiel begeleiden. Niet dat ze veel kon veranderen aan het bruisende spel van Ostapenko. Die volgt immers haar hart en wil maar één ding: de bal zo hard mogelijk over het net rossen.

Ostapenko wil maar één ding: de bal zo hard mogelijk over het net rossen