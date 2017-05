Onderzoekscommissie misbruik in sport vraagt slachtoffers zich te melden

Financiële compensatie

Deze hoogleraar onderzocht misbruik in sport: 'Bestuurder verplaatst zich eerder in dader.' Hoogleraar Marjan Olfers: 'Een meldplicht voor clubs is nodig'

In Engeland, waar honderden mensen die seksueel zijn misbruikt zich inmiddels hebben gemeld, is een onophoudelijk gevecht over financiële compensatie voor slachtoffers gaande. De Vries wil daar in Nederland niet in belanden. 'Daar denken we niet aan.'



Volgens de oud-minister is de situatie in de sport niet te vergelijken met die in de katholieke kerk en de jeugdzorg. 'Niemand in de sport zegt: we dekken dit toe. Dat is echt passé, denk ik. In ieder geval moet dat passé zijn.'



Delen van het onderzoek zijn door de commissie uitbesteed aan wetenschappers. Zo gaat hoogleraar sport en recht Marjan Olfers in kaart brengen hoe clubs en bonden omgaan met meldingen van seksueel misbruik. De Vlaamse criminoloog Tine Vertommen probeert de aard en omvang van misbruik in de Nederlandse sport beter in beeld te brengen.