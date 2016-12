Ondernemingskamer schorst ADO-eigenaar Wang

'Ik ben te aardig voor ADO geweest, dat wordt nu anders' De Ondernemingskamer schorst eigenaar Wang Hui bij ADO Den Haag. In januari interviewde onze correspondent hem. Lees het stuk terug. (+)

Het bestuur van de voetbalclub had de zaak aangespannen en de Ondernemingskamer vorige week verzocht Wang te schorsen als commissaris en de macht van het bedrijf UVS in te perken.



ADO heeft vanwege het uitblijven van de betaling ook een kort geding tegen United Vansen aangespannen dat op 28 december dient. De zaak bij de Ondernemingskamer diende niet over de vraag of United Vansen dit geld moet betalen. Toch stelde de voorzitter van de Ondernemingskamer wel vast dat de afspraak over de betaling van 3,7 miljoen euro 'deugdelijk zijn vastgelegd'.



Met steeds 'wisselende' standpunten weigert UVS echter dit te betalen. 'Het is begrijpelijk dat hierdoor een verlies van vertrouwen' is ontstaan en dat dit 'heeft bijgedragen aan het gebrekkige functioneren van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders', aldus de Ondernemingskamer.