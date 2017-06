Ondanks aversie prolongeert Van Vleuten haar nationale titel op NK tijdritten

Van Dijk was teleurgesteld. 'Ik weet niet precies wanneer ik lek reed, de laatste kilometer ging superzwaar.' Ze had hier graag op de hoogste trede gestaan. 'De concurrentie in Nederland is heel groot. Als je hier wint, weet je dat je er ook internationaal goed voor staat. Het is een zwaar bevochten titel.' Van der Breggen had vrede met haar derde plek. 'Gemeten naar de energie die ik in de voorbereiding heb gestopt, was dit een goede tijdrit. Ik sta niet achter twee pannenkoeken, dus dat scheelt.'



De topdrie durft nog geen voorspelling te doen over hun rol tijdens de wegrit komende zaterdag. Zowel Van der Breggen als Van Vleuten gelooft dat het parcours niet selectief genoeg is. Van Vleuten: 'Het glooit. Maar sprinters gaan er niet van schrikken.'