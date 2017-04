Omgekomen wielrenner Scarponi (37) was 'een speciale man die altijd bleef lachen'

Scarponi was door zijn ploeg aangewezen als kopman voor de komende Giro d'Italia, nadat Fabio Aru vanwege blessureleed had moeten afhaken. Scarponi won in 2011 de ronde van Italië, een prestatie die hem in eigen land een sterrenstatus gaf. Destijds won hij drie etappes. Ook voor de komende editie leek hij goed in vorm: vorige week eindigde hij nog als vierde in de Ronde van de Alpen en won hij de eerste etappe in de Italiaanse rittenkoers.



De eindoverwinning in de Giro van 2011 is de grootste zege op de erelijst van Scarponi, al werd hij pas tot winnaar uitgeroepen nadat Alberto Contador werd gediskwalificeerd vanwege dopinggebruik. Zelf was Scarponi ook niet van onbesproken gedrag. in 2007 bekende hij in contact te zijn geweest met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes. Het leverde hem 18 maanden schorsing op. Na zijn terugkeer werkte hij samen met Michele Ferrari. Dit keer werd hij voor drie maanden geschorst.