Olympische status geeft 3x3-basketbal aanzien

Voorsprong behouden

Het niveau zal de komende jaren stijgen, wat topprestaties voor Nederland moeilijker maakt

Succesvolle basketbalnaties, zoals de VS, zien weinig in drie-tegen-drievariant. De olympische status zal dat veranderen, weet bondscoach Brian Benjamin. 'Er is nu in totaal zo'n 500 duizend euro aan prijzengeld te verdienen, vergelijkbaar met beachvolleybal toen het nog niet olympisch was. Toen die sport olympisch werd, schoot dat meteen omhoog naar 2 miljoen euro. Zoiets zal bij het basketbal ook gebeuren.'



De bondscoach is realistisch. Het niveau zal de komende jaren stijgen, wat topprestaties voor Nederland moeilijker maakt. 'Maar de allerbeste basketballers zullen vijf tegen vijf blijven spelen. Daar is een veel betere boterham te verdienen', zegt Benjamin. 'Wij konden op dit WK ook een team met betere spelers krijgen. Maar die jongens wilden alleen meedoen aan het WK en EK (over twee weken op het Museumplein in Amsterdam, red.), terwijl de punten voor die toernooien elders in het jaar verdiend moeten worden.'



De coach onderstreept daarnaast dat de internationale federatie van plan is teams te belonen die zich al langer volledig richten op het 3x3-basketbal. Aan de Spelen mogen slechts acht landen deelnemen. 'Uiteraard zullen landen nu drie-tegen-drieprogramma's opzetten en planmatiger gaan werken. Ons voordeel is dat we dat al een tijdje doen. Voor het WK hebben we oefenwedstrijden in Mongolië en China gespeeld. We begonnen fitter dan ooit aan een toernooi. Nu is het zaak de voorsprong die we hebben op andere landen te behouden.'