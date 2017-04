Oer-Engelse Shakespeare kreeg Leicester weer aan de praat

Madrilenen kunnen dit voorjaar twee verschillende Shakespeares zien. Begin juni is er een Hamlet in het Teatros del Canal, en in het Vicente Calderon-stadion staat vanavond Craig Robert Shakespeare langs de zijlijn. Zijn Leicester City speelt daar in de kwartfinales van de Champions League tegen Atlético Madrid, de belangrijkste wedstrijd uit de 133-jarige clubgeschiedenis.



Sinds het tragische ontslag van Claudio Ranieri is de regerend landskampioen van Engeland onder het bewind van Shakespeare helemaal opgeleefd. Sir Claudio zat nog niet op het vliegtuig naar zijn geboorteland Italië of The Foxes speelden Liverpool van de mat.