Nuis pakt wederom baanrecord: 'ik vink ze af'

Vlasbaard

Als de grote azen het ijs opkomen, vestigen zij sowieso baanrecords. Het moment om die te verbeteren komt pas een jaar later, bij de Olympische Spelen. In al die bespiegelingen speelt Nuis een rol. Vorig jaar behoorde hij al tot de topfavorieten voor de WK afstanden, toen in Kolomna.



De Nederlandse topper werd toen allerwegen aangeraden de vlasbaard af te scheren. Zoals zwemmers vaak doen, ook als mentale preparatie. In twee wereldbekerraces tegen de latere wereldkampioen Koelizjnikov (kale kin, kale kop) was het verschil over 1.000 meter beide keren minimaal: 0,02 en 0,03 seconde.



Bij de WK-race was de marge evenwel groter: 0,14 in het nadeel van Nuis. Dat was goed voor brons. Op de 1.500 meter haalde hij in Rusland zilver, toen met anderhalve seconde achterstand op een andere oppermachtige Rus, Denis Joeskov.