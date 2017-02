Nuis, in de vorm van zijn leven, pakt op de 1.500 meter tweede goud

Vrouwen Op de 1.500 meter bij de vrouwen was het eerder op de dag Heather Bergsma die het goud pakte. Ireen Wüst werd met een miniem verschil tweede.

Het is achter de rug, nu Gangneung de favoriete plek van de 'miler' is geworden. Hij pakte de Russische favoriet op diens zwakke plek, de eerste 1.100 meter. Zo deed hij het twee weken geleden in Berlijn ook al. Daarna hield Nuis de vaart erin. Hij begon de slotronde met 2,27 seconden voorsprong op het tot dan leidende schema van Kramer. Na 28,59 was hij over de streep en had hij 1,14 seconde van zijn marge overgehouden: 1.44,36 om 1.45,50. Joeskov dook met een ijzersterke slotronde ook nog onder de tijd van Kramer.



Voor de ploeg van Jac Orie, Lotto-Jumbo,is de dominantie van het mannenschaatsen compleet. In Gangneung greep het geelzwarte team alle wereldtitels waar ze een gooi naar konden doen: de 500 meter, de 1.000, de 1.500, de 5 en de 10 kilometer. Douwe de Vries leidde Nederland naar het goud op de ploegachtervolging. Dat zijn zes gouden plakken. In de strijd om de zevende, de ploegachtervolging, komt geen rijder van Orie aan de start.