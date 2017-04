Nu Ten Cate ineens niet meer wil, moet Advocaat haast wel nieuwe bondscoach Oranje worden

Slecht imago

Van Breukelen heeft de pech dat hij nauwelijks autoriteit geniet, zeker niet in de media. Zegt hij niets, dan is het niet goed. Zegt hij wel wat, dan is hij weer te open. 'Ik herken me totaal niet in bepaalde kritiek', zei hij woensdag, bijvoorbeeld over de berichten dat hij na de toenadering tot Ten Cate was teruggefloten door Jean-Paul Decossaux, vooralsnog de hoogste in rang in de directie van de KNVB, nu de functie van algemeen directeur al een tijd vacant is. 'Ik lees zoveel waarmee ik niets kan.'



Feit is dat het imago van de KNVB momenteel buitengewoon slecht is, als het om het topvoetbal gaat tenminste. Ook binnen kringen van de bond, en mogelijk ook bij spelers, is de aanstelling van de 69-jarige Advocaat omstreden. Niet alleen door zijn leeftijd, ook door zijn neiging om een baan snel in te ruilen voor een andere baan. Een paar maanden nadat hij aantrad als assistent van de vorige bondscoach Danny Blind, verdween hij alweer naar Turkije, voor een goedbetaalde job bij Fenerbahce. Hij maakte daarbij handig gebruik van het ontbreken van een clausule in zijn contract.