Noordlaren wint de strijd om de eerste marathon op natuurijs

Willem Hut, competitieleider Marathon van schaatsbond KNSB, oordeelde dinsdagochtend dat de Noordlarense ijsvloer voldoet. In Groningen daalde de temperatuur afgelopen nacht tot min 10. Ook de rest van de dag komt het kwik niet boven het vriespunt uit, is de verwachting.



'We missen nog een paar millimeter aan één kant, maar er ligt een mooie plaat ijs', zei Hut tegen RTV Noord. Dinsdag leek een marathon in Noordlaren nog onwaarschijnlijk. Maar anders dan in het Oosten van het land daalde daalde de temperatuur in het Noorden afgelopen nacht tot min 10. Ook de rest van de dag komt het kwik niet boven het vriespunt uit, is de verwachting. 'Dit was een verrassingsaanval', reageerde Geert Jan Veldman van IJsvereniging de Hondsrug tegenover de regionale omroep. 'Super', aldus ijsmeester Kars Kroeze.



Het is de vijfde keer dat Noordlaren de primeur heeft. Vorig jaar moest IJsvereniging De Hondsrug de eer nog laten aan Haaksbergen. De Overijsselse plaats deed ook dit jaar een poging, maar tevergeefs. Net als Arnhem, dat zich ook in de strijd mengde.