NK Schaatsen Live - Wie zorgt vandaag voor de verrassing?

Ntab wil meer

Je moet oppassen niet in de put van ambities en doelstellingen te verdrinken Dai Dai Ntab, Nederlands kampioen op de 500 meter

Met zijn winst op de 500 meter plaatst Ntab zich voor de WK afstanden in Pyeongchang. Ntab wordt een succesverhaal in de maak genoemd. Zelf probeert hij rustig te blijven: 'Je moet oppassen niet in de put van ambities en doelstellingen te verdrinken.'



De Nederlandse titel van Ntab van woensdagavond was alleen al daarom van een andere allure. Winnen voor een vol Thialf, het is de droom van iedere Nederlandse schaatser. Dat de race van Ntab, zoon van een Senegalese vader en een Nederlandse moeder, misschien niet de perfectie benaderde, was hij het na de finish direct kwijt.



'Ik zag 34,80 op het scorebord staan. Ik was meteen al die mindere dingen vergeten', sprak hij na een technische analyse van de race die hij eigenlijk helemaal niet had willen doen. Een eerste valse start, een misser bij een van zijn eerste slagen en een raar slotstuk, waarbij hij half overeind kwam, het waren mindere stukjes in een matige race, 'waarin ook heel veel goede stukken zaten' aldus Ntab.