NK Schaatsen Live - Kramer pakt ook de Nederlandse titel op de 1500 meter

Ik kan me bijna niet voorstellen dat je na 1,5 jaar er tussenuit te zijn geweest weer mee kan doen in de wereldtop Volkskrant-schaatsverslaggever Erik van Lakerveld over Koen Verweij Profiel Koen Verweij In oktober dit jaar stond dit profiel van Koen Verweij in de Volkskrant: De schaatser profileerde zich vaker als feestnummer dan als trainingsbeest. Na twee mislukte jaren waagt hij zich aan een rentree. 'Ik denk dat ik bewuster met mijn sport bezig ben.' Koen Verweij © anp

Dag twee van het NK afstanden in Heerenveen. We beschouwen voor met Erik van Lakerveld.



Erik, de belangrijkste afstand vandaag?

‘De 1500 meter voor de mannen is zeker het spannendste vandaag.’



Opnieuw een prooi voor Sven Kramer?

‘Ik zou zeggen: Kjeld Nuis. Hij is de favoriet. Het is in principe zijn afstand. Dat Kramer eerder dit seizoen won in Groningen was een verrassing.’



En Koen Verweij, komt die nog op niveau?

‘Daar heb ik mijn twijfels over. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je na 1,5 jaar er tussenuit te zijn geweest weer mee kan doen in de wereldtop. Misschien dat-ie wel top-3 rijdt, dat kan. Mensen die hem goed kennen en er ook verstand van hebben zeggen dat zijn talent zo groot is dat hij het zou moeten kunnen.’



De omstandigheden waren zwaar gisteren.

‘Dat is in principe in het voordeel van de allrounders. Nuis rijdt zijn 1500 vanuit zijn 1000. Vertrekt heel snel en kijkt hoe lang hij het vol kan houden. Zet Kramer daar tegenover: die doet het op zijn uithoudingsvermogen.’



En de 3000 meter voor vrouwen: prooi voor Ireen Wüst?

‘Nou, haar teamgenoten Antoinette de Jong en Melissa Wijfje, waren dit seizoen al sneller. Dus die gaat niet zomaar winnen. Haar basisafstand is de 1500 meter. Als die goed loopt dan is ze ook goed op de 3000 en de 1000. Ze was ook niet tevreden over haar rit gisteren. Die won ze wel overigens.'



Oké, dan hebben we nog de 500 meter: doe een gok.

‘Dat wordt een strijd tussen Marrit Leenstra en Jorien ter Mors. Eigenlijk een aparte strijd.’



Waarom?

‘Leenstra is nooit echt een sprintster geweest, heeft zelfs nog allroundtoernooien geschaatst. En Jorien ter Mors komt van het shorttrack, dan is ook een andere discipline.’



Waar zijn de Nederlandse sprintsters heen?

‘Er is een hele generatie gestopt: Margot Boer, Annette Gerritsen. Laurine van Riessen is gaan baanwielrennen, Thijsje Oenema werd ziek. Er is eigenlijk niemand in dat gat gesprongen. Alleen Sanneke de Neeling zou nog iets kunnen betekenen. Maar dan moet ze wel haar vorm hervinden.’