NK Schaatsen - Dai Dai Ntab Nederlands kampioen op de 500 meter

'Nummer negen?'

Ik schaats voor de eer. Omdat ik zo van deze sport hou Sven Kramer

Zijn hoeveelste Nederlandse titel dit was. 'Negen?', gokte Sven Kramer voorzichtig voor de camera's van de NOS.



Echt spannend werd het niet op de vijf kilometer. Concurrent Jorrit Bergsma viel tegen en ook andere schaatsers kwamen niet in de buurt van de tijd van Kramer.



'Het was een pittige rit. In zware omstandigheden. De luchtdruk is behoorlijk hoog', verklaarde Kramer zijn tegenvallende tijd. Dat hij recordhouder is op deze afstand deed hem weinig. 'Een leuke bijzaak. Maar ik schaats voor de eer. Omdat ik zo van deze sport hou.'



De top drie van het klassement kwalificeerde zich op dit onderdeel tevens voor de WK afstanden in februari in Zuid-Korea.