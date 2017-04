Niki van Sprang en Lisa Scheenaard winnen jaarlijkse roeirace Skiffhead

Roeien is sowieso al een autistische sport Recordhouder Skiffhead Frans Göbel

Echte topskiffeurs zijn volgens hem een beetje gek, of op zijn minst excentriek. 'Roeien is sowieso al een autistische sport. Het is een constant, eenzaam gevecht tegen jezelf, dezelfde bewegingen over een rechte baan. Om topprestaties te leveren, train je al snel zes dagen in de week, tweemaal per dag.'



De slijtageslag zorgde er in zijn tijd geregeld voor dat roeiers halverwegede Skiffhead moesten afhaken door kramp of vermoeidheid. 'Daar had ik altijd een voordeel in, want De Hoop is mijn club. Ik moest hoe dan ook die kant op.'



De echte toppers doen tegenwoordig niet altijd mee aan de Skiffhead. Zij prefereren de voorbereidingen voor internationale wedstrijden boven dit evenement.